L’Ufficio Informazioni turistiche dell’Appennino reggiano dai prossimi giorni apre una nuova sede

Dal 1 aprile 2023 l’ufficio IAT, informazioni ed accoglienza turistica dell’Appennino reggiano, che fa capo all’Unione montana dei Comuni, cambierà sede: da Via Franceschini 1/A, a Via Roma 75, sempre a Castelnovo ne’Monti.

La decisione è stata presa nei mesi scorsi dalla Giunta dell’Unione Appennino Reggiano, dopo che i Sindaci hanno esaminato la situazione con i tecnici. L’impulso è stato dato dall’Assessore al Turismo Ferretti in accordo con il Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, infatti è convinzione di tutti che la nuova collocazione sia più fruibile dall’utenza, trovandosi in un punto nevralgico del paese sulla viabilità principale, di fronte a piazza Martiri della Libertà, i locali e il Cinema Teatro Bismantova nello stesso stabile, proprio come richiede la normativa vigente, senza dimenticare la bella vista sulla torre di monte castello. Una decisione che va anche nella direzione di ottimizzare le spese di gestione, visto che la nuova sede è già di proprietà pubblica.

Il parere positivo su questa scelta è stato unanime, viste le numerose richieste di una location che avesse più immediata visibilità, arrivate al personale e agli Amministratori sia dall’utenza che dagli operatori turistici.

L’ufficio IAT è un riferimento per chi visita il territorio appenninico, un comprensorio di 10 Comuni, e fornisce indicazioni e materiali informativi sul territorio, gli eventi e l’ospitalità a migliaia di utenti ogni anno, svolgendo al contempo da centro di coordinamento e distribuzione materiali anche per gli operatori turistici.

L’apertura in questo periodo è di tre giorni la settimana, vista la bassa stagione, ma dal mese di giugno sarà nuovamente aperto sette giorni su sette.

Il trasloco non comporterà disagi all’utenza, poiché verrà eseguito nei giorni di chiusura e tutte le utenze resteranno operative e invariate.

Ricordiamo che sul portale dell’ufficio e sui canali social si possono trovare tutte le informazioni, anche per chi non avesse modo di recarvisi personalmente: www.appenninoreggiano.it.