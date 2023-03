Sabato al Comunale di Bomporto il concerto “Musica Nuda” del duo Magoni-Spinetti

Un progetto musicale eclettico che nel corso degli anni ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico. Un incontro fortuito voluto dal destino quello tra Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso), duo che risponde al nome di Musica Nuda, protagonista dell’omonimo concerto con cui sabato prossimo 1° aprile 2023 alle 21 si avvia verso la conclusione la Stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Comunale di Bomporto (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro.

Il primo concerto insieme di Magoni e Spinetti, nel 2003, ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo “Voice’n’bass” combo, nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e di slancio registrano in una sola giornata il loro primo album “Musica Nuda”, titolo che darà poi il nome anche al loro duo.

Musica Nuda è un progetto musicale eclettico, magistralmente capace di riportare all’essenziale le sonorità, scovando al loro interno un significato più profondo, una collaborazione piena d’alchimia nel suo ibrido di jazz, canzone d’autore, rock, punk e musica classica.

In 20 anni Petra e Ferruccio hanno realizzato più di 1500 concerti in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi in tutta Europa, tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo, il Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch in Germania fino ad arrivare negli Stati Uniti, in Perù, in Giappone e a Dubai; hanno prodotto otto dischi in studio, tre dischi live e un dvd.

Un connubio artistico straordinario che è valso loro la Targa Tenco nel 2006, il premio per Miglior Tour al Mei di Faenza 2006 e Les quatre clés de Télérama, in Francia, nel 2007.

