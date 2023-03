Consiglio comunale il 30 marzo al castello di Formigine

Si terrà domani, giovedì 30 marzo, la terza seduta del 2023 del Consiglio comunale di Formigine presso il castello di piazza Calcagnini. La seduta si aprirà con l’intervento annuale dei presidenti dei consigli di frazione che – come previsto dal regolamento di partecipazione – riferiranno dell’attività e degli incontri sul territorio dell’ultimo anno. Interverranno quindi in consiglio Simona Gibelli (Formigine), Cecilia Camellini (Casinalbo), Sonia Tagliazucchi (Magreta), Mauro Comini (Corlo), Michele Bilotta (Colombaro) e Maurizio Tebaldi (Ubersetto).

I lavori proseguiranno con una interpellanza sul sottopasso ferroviario in località “Bertola”, e con la delibera di convenzione per la gestione in forma associata fra comuni del sistema turistico territoriale (IAT). Ultimi documenti iscritti all’ordine del giorno, due mozioni presentate da gruppi consigliari sul conflitto in Ucraina e sui diritti umani in Afghanistan. I lavori inizieranno alle 20.30 e come di consueto saranno trasmessi in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.