Rio Saliceto, via ai lavori di una nuova rotatoria

Inizieranno la prossima settimana, per concludersi entro agosto, i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria che a Rio Saliceto, al confine con il comune di Carpi, metterà in sicurezza incrocio tra la Sp 30 (via Guastalla) e via Balduina. Si tratta di un intervento da 180.000 euro – finanziati al 50% dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Rio Saliceto – finalizzato a moderare la velocità e a rendere più sicura la svolta da e verso via Balduina.

“E’ un’opera strategica in un incrocio senza dubbio pericoloso, come confermano gli ultimi due incidenti avvenuti quindici giorni fa, fortunatamente senza feriti gravi – spiega il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi – E’ un intervento programmato da tempo insieme alla Provincia, a conferma dell’ormai consolidata collaborazione tra i due enti, ma la pandemia ha inevitabilmente provocato dei ritardi, ed è importante anche per un altro motivo: è, infatti, un ulteriore cantiere che viene realizzato grazie alle risorse di risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada elevate nel nostro territorio, a conferma del fatto che Comuni e Provincia non utilizzano le multe per fare cassa, ma per migliorare la sicurezza delle nostre strade”.

La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di 27 metri con una carreggiata stradale di 8 metri di larghezza (7 di corsia più due banchine, interna ed esterna, da mezzo metro l’una). Previsto anche il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione e della segnaletica stradale. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Bellesia Romano & Gianni srl di Rio Saliceto, saranno possibili durante il giorno sensi unici alternati in base alle esigenze di cantiere.