Nuove aree boschive a Casalgrande

Nuove aree verdi per una migliore qualità dell’aria e a favore della biodiversità anche nell’ambiente urbano. Questo il progetto, nato dalla collaborazione tra Comune di Casalgrande, Rete Clima (Ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility, di sostenibilità e di decarbonizzazione) e Conad, che porterà, venerdì mattina alle ore 9.30 presso via Pantani a Casalgrande, all’avvio della attività di forestazione su due zone per circa 7.970 mq di nuove aree verdi. Si tratta di due luoghi distanti circa 400 metri in linea d’aria, presso via Pantani e via Braille, dove verranno piantati 1000 alberi e arbusti. L’area boschiva, considerata un tutt’uno, verrà curata per tre anni da Rete Clima.

L’obiettivo è quello di sviluppare un’area boscata ex-novo in una zona precedentemente priva di vegetazione, con sola copertura erbacea. Questo porterà a diversi benefici: riduzione dell’inquinamento atmosferico, grazie alla capacità delle piante di catturare gli inquinanti; la conservazione della biodiversità, come evidenziato anche dalla “Strategia Nazionale per la Biodiversità” che riconosce il ruolo importante delle aree verdi urbani per la formazione di habitat di specie animali e vegetali; la protezione idrogeologica, funzione particolarmente utile nelle città, dove l’uso di materiale impermeabilizzante altera il ciclo dell’acqua.

L’avvio della piantumazione sarà accompagnata da una mattinata di attività, a cui parteciperanno le scuole.

Il programma prevede:

ore 9.30: ritrovo in via Marco Pantani

ore 10.00:

– saluto dell’Amministrazione comunale e dei responsabili di Conad Marche

– introduzione alle attività forestali: illustrazione delle corrette tecniche forestali per la piantagione degli alberi, distribuzione DPI (guanti da lavoro) e dei materiali di lavoro;

– attività di forestazione;

ore 12.00 circa: conclusione dei lavori, chiusura dell’evento e saluti.