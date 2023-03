Iniziative Eduiren in occasione della Giornata mondiale dell’acqua

Oggi, 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. I l tema di quest’anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. L’obiettivo della giornata è sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

Due le iniziative che hanno visto protagoniste le scuole reggiane in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023. Nella prima, a Reggio Emilia tre classi dell’IIS Pascal hanno approfondito i temi legati al servizio idrico attraverso una serie di eventi che fanno parte del progetto europeo MULTIPLIERS di cui Iren è capofila per l’Italia, attraverso Eduiren.

Ieri pomeriggio gli studenti si sono concentrati sui temi storici posti al centro di “Nonno Leonardo”, un calendario di momenti di approfondimento sull’acqua destinato ai cittadini over 50 che ha visto impegnati anche il Comune di Reggio Emilia e Officina Educativa. La storia dell’acqua in città e di come essa abbia influenzato lo sviluppo di strade e quartieri, sino alle novità legate alla rete acquedottistica ed alla depurazione sono diventate una conferenza ed una mostra che verrà successivamente portata in altre scuole secondarie di secondo grado ed all’interno della Biblioteca cittadina.

Oggi, invece, è stata la volta di una serie di animazioni e laboratori all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi e rivolti alle delegazioni statunitensi e danesi ed ai fruitori del Ristorante Pause che da sempre utilizza di acqua di rete. Gli studenti del Pascal hanno offerto ai numerosissimi presenti la possibilità di conoscere meglio l’acqua di rete attraverso assaggi al buio e titolazioni in diretta. Grande successo ha riscosso anche la possibilità di farsi selfie dedicati all’acqua attraverso una serie di cartonati e cartelli a forma di fumetto prodotti in più lingue dai ragazzi. Per tutti i presenti cartoline con consigli su come risparmiare acqua che i clienti del ristorante hanno trovato sui tavoli.

La seconda iniziativa della giornata si è svolta a Rio Saliceto e ha visto come protagonisti gli alunni della Scuola Primaria. Tre classi hanno decorato il distributore dell’acqua pubblica con propri pensieri e disegni ed hanno scoperto i segreti dell’acquedotto insieme ad Eduiren ed ai colleghi di Ireti. Presenti anche il Sindaco e gli Assessori Scuola e Ambiente.

Multipliers è un progetto europeo che intende affrontare le problematiche ambientali del nuovo millennio informando e responsabilizzando le scuole e le comunità attraverso lo sviluppo di “Comunità Scientifiche Aperte”.

