Rimesso a nuovo il viadotto della Crostolina

Traffico di nuovo regolare in entrambi i sensi di marcia sul viadotto della Crostolina lungo la Sp 35, a Guastalla, a conclusione di un importante intervento di messa in sicurezza da 500.000 euro eseguito in questi mesi dalla Provincia di Reggio Emilia.

“Parliamo di un viadotto realizzato nello stesso periodo del ponte sul Po, per la precisione nel 1962, che è stato sempre monitorato, ma che inevitabilmente iniziava a risentire del tempo, anche perché molto utilizzato dai mezzi pesanti – spiega il consigliere provinciale delegato alle Infrastrutture, Nico Giberti – Grazie alle risorse destinate alla sicurezza dei ponti del bacino del Po, siamo dunque intervenuti per fermare il degrado delle strutture e allungare la vita utile dell’opera che si trova in una tratta molto trafficata ed importante, vista la particolare vocazione industriale della zona”.

“Nel dettaglio i lavori hanno comportato l’inserimento di giunti di sottopavimentazione, il ripristino delle armature, l’impermeabilizzazione dell’intera soletta ed il rifacimento di tutte le caditoie e della pavimentazione stradale” aggiunge il dirigente del Servizio Infrastrutture della Provincia, Valerio Bussei, sottolineando come sulla rete stradale del circondario di Guastalla siano previsti anche altri interventi “per assicurare collegamenti sicuri ed efficienti, anche da e per le arterie autostradali, a beneficio dei cittadini e delle industrie della zona”: “Siamo consapevoli del disagio che spesso questi cantieri comportano, ma si tratta di investimenti indispensabili per la sicurezza stradale ed anche per la competitività del territorio”, conclude Bussei.