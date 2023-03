Roller Hockey Scandiano: reti inviolate tra Scandiano e Seregno. Vittoria Serie B ed è terza

Arriva un punto in classifica per lo Scandiano, nella trasferta in casa del Seregno, che lo mantiene al quinto posto a quota 16 punti. Finisce a reti inviolate in Lombardia, dove gli attacchi emiliani si sono imbattuti sulla impenetrabile difesa brianzola.

Uno Scandiano più propositivo nel primo tempo ma in una partita stregata per l’attacco reggiano. Il Seregno ha optato una difesa molto stretta che non ha permesso lo sviluppo del gioco veloce per tutta la gara. Un paio le vere occasioni del primo tempo, da una parte Ehimi e dall’altra Bozzetto, ma anche nel secondo tempo è stato il forte tatticismo, vero fattore dominante. Meglio lo Scandiano nella ripresa che inizia subito con diversi tiri su Pettenuzzo, abile a deviarli tutti non permettendo il vantaggio emiliano. Da segnalare il tiro di Roca sulla traversa al 2° minuto. Al terzo minuto rigore per i padroni di casa ma Dimone neutralizza. Nuova occasione per i lombardi su tiro diretto al 9° minuto sul cartellino blu di Barbieri ed il successivo powerplay Dimone devia i tiri di Bozzetto. Difesa sempre piuttosto reattiva quella del team di Cupisti per non rischiare di subire una rete ma mancano però le vere occasioni in attacco, sempre ben fermato dalla costante e organizzata difesa lombarda. Rocha e Ehimi i più attivi degli emiliani e negli ultimi minuti della gara anche Deinite e Busani, sull’aumento di pressione in attacco, ci hanno provato ma senza arrivare al vantaggio.

SEREGNO HOCKEY 2012 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 0-0

Seregno: Pettenuzzo, Giordano (C), Alberio, Farina M, Bozzetto C – Jofrè, Malagoli M, Tremolada M, Tremolada L, Uboldi – All. Molteni

Scandiano: Dimone, Barbieri, Rocha, Busani, Ehimi – Deinite, Uva, Stefani, Vivi, Vecchi (C) – All. Cupisti

Espulsioni: 2t. 9’29” Barbieri (2′) (S)

Arbitro: Michele Mele di Giovinazzo (BA)

SERIE B ORA E’ AL TERZO POSTO

E’ terza posizione per lo Scandiano, dopo la vittoria 5-3 contro il Cremona. Sempre in vantaggio il team di Vaccari, sottoposto però alla pressione del Cremona che è riuscito a rimpinguare gli svantaggi. Strappo decisivo a cavallo dei due tempi con le reti di Giovannelli e Vivi che non fanno più rientrare i cremonesi, fino alla fine della partita. Di Diego Vaccari i due gol di apertura e chiusura, mentre in mezzo le reti di altri tre giovatori, Spada, Giovannelli e Vivi. Dopo sette giornate, sono 12 i punti dei rossoblu contro i 16 del Pico e 18 del Correggio

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – CREMONA HOCKEY = 5-3

Scandiano: Giovannelli Ant, Vaccari D (C), Vivi I, Bonettini, Giovannelli And – Spada, Rinaldi – All. Vaccari A

Cremona: Dimone A (C), Sgalbazzini, Boggiani A, Civa, Boggiani L – Zagni, Morenghi, Panizza, Santini – All. Civa A

Marcatori: 1t: 6’29” Vaccari D (S), 10’59” Sgalbazzini (C), 12’39” Spada (S), 18’27” Boggiani A (C), 20’02” Giovannelli And (rig) (S) – 2t: 1’34” Vivi (S), 6’42” Civa (C), 12’25” Vaccari D (S)

Espulsioni: 2t: 5’56” Sgalbazzini (2′) (C), 12’01” Bonettini (2′) (S)

SETTORE GIOVANILE, TRE VITTORIE SU TRE PARTITE

Tre vittorie fuori casa per i rossoblu che fortificano la loro posizione in classifica, soprattutto Under 13 e Under 15, sempre più prime in classifica e ormai vicinissime alla matematica qualificazione alle Finali di Campionato tra fine maggio e inizio giugno. Per l’Under 11 è la quarta vittoria del campionato, il 4-1 inflitto alle parietà correggesi. I rossoblu hanno alcune partite in più, ma si trovano al terzo posto, in attesa dei recuperi che potrebbero comunque vederla al quarto posto, in ogni caso a pochi punti dalla seconda posizione.

UNDER 13 – HOCKEY PICO – SCANDIANO = 0-6

Pico: Lonighi, Truzzi, Lonighi, Turtureanu (C), Albu – Ceruti, Lombardo, Bianchi – All. Potenza

Scandiano: Albicini, Dardanelli, Vivi S (C), Valentini D, Onfiani – D’Erchia, Ruggi, Valentini N – All. Vaccari

Marcatori Scandiano: 2 gol Simone Vivi, 2 gol Davide Valentini, 1 gol Mattia Dardanelli, 1 gol Nicolò Valentini

UNDER 11 – CORREGGIO FEMMINILE – SCANDIANO = 1-4

Correggio Femminile: Allegretti, Lettieri, Cona (C), Codeluppi, Lazzaretti – Pistelli – all. Maniero

Scandiano: Depietri V, Ravazzini, Zanni, Rocchi, Lusetti – Sasso, Cozzolino, Giacopini, Boccedi – All. Vaccari

Marcatori Scandiano: 3 gol Lorenzo Rocchi, 1 gol Mattia Sasso

UNDER 15 – CORREGGIO FEMMINILE – SCANDIANO = 0-28

Correggio: Parise, Pedroni, Prandi, Torreggiani, Giurgola – Parise, Pagliari – All. Maniero

Scandiano: Francia, Ranati, Barbieri S, De Pietri R, Montanari – Busani R (C), Vivi S, Montecroci, Moufid – All. Busani N

Marcatori Scandiano: 8 goal Riccardo Busani, 7 goal Stephan Montanari, 4 goal Samuele Barbieri, 3 goal Simone Vivi, 3 goal Sara Moufid, 2 goal Rebecca Depietri, 1 goal Carlalberto Ranati