Potenziamento sportello psicologico Unimore

Dato il riscontro particolarmente positivo dello sportello psicologico di ascolto e consulenza per studenti e studentesse, attivato da Unimore nei primi mesi del 2022, l’Ateneo ha scelto di potenziare questo importante servizio, che si sviluppa nell’ambito di “Open G-Unimore”, progetto promosso insieme all’Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia.

Agli iscritti e alle iscritte Unimore verrà offerto, come già lo scorso anno, un percorso di consulenza orientato a fornire la risoluzione a dubbi e/o la risposta a domande relative a situazioni di disagio emotivo e relazionale, peculiari della giovane età adulta.

Le ore di ricevimento che gli psicologi di AUSL RE metteranno a disposizione per l’attività di consulenza verranno però raddoppiate: 16 ore divise in quattro spazi settimanali, due a Modena (lunedì e venerdì mattina) e due a Reggio Emilia (martedì e mercoledì mattina), della durata di 4 ore ciascuno.

“Ansia, bassa autostima, un senso di “blocco” sono problemi comuni nella popolazione studentesca. Lo sportello psicologico può aiutare gli studenti e le studentesse Unimore ad attingere a risorse interne o della comunità per affrontare meglio questi problemi, con la consulenza di un professionista esperto. Non si sostituisce ad altri possibili percorsi di aiuto per altri problemi che talvolta acquistano maggior rilevanza clinica di pertinenza, per esempio della medicina di base o dei Centri di Salute Mentale” – commenta il Prof. Gian Maria Galeazzi, Direttore del Dipartimento Attività Integrata Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Sanitaria reggiana.

“Questa iniziativa – commenta il Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro – riflette l’impegno dell’Ateneo nel sostenere il benessere dei nostri studenti e studentesse, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per superare i problemi che possono sorgere durante la loro esperienza universitaria. Siamo grati per la collaborazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia, che ha reso possibile non solo il mantenimento ma anche il potenziamento del servizio, e siamo convinti che lo sportello psicologico di ascolto e consulenza continuerà a essere un concreto e prezioso strumento a disposizione della nostra comunità studentesca“.

“Una collaborazione importante e proficua per un servizio dedicato a chi affronta il periodo complesso della preparazione universitaria, che si affianca alla maturazione personale, e si forma per essere domani un professionista motivato e consapevole delle proprie capacità” ha commentato Cristina Marchesi, Direttore generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.

L’accesso allo sportello “Open G-Unimore” avviene tramite chiamata diretta degli interessati ad una segreteria telefonica attiva H24, mediante il numero dedicato a studenti e studentesse: 0522/335502.

Tramite la voce di segreteria verrà chiesto al chiamante di fornire alcuni dati e gli psicologi di AUSL-RE richiameranno nei giorni successivi tutti coloro che abbiano lasciato il proprio contatto.

Lo psicologo potrà svolgere fino ad un massimo di quattro colloqui per ogni richiesta, effettuabili a cadenza indicativamente quindicinale.