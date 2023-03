Scandiano, Fiera di San Giuseppe: si parte col primo weekend di eventi

Dopo tre anni di assenza torna la mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale, appuntamento centrale della Fiera di San Giuseppe di Scandiano.

Si tratta di una delle vetrine campionarie storiche del territorio scandianese, che tradizionalmente apre la stagione primaverile da oltre 500 anni, sospesa nelle ultime tre edizioni della fiera a causa della pandemia, durante la quale i padiglioni fieristici sono stati riconvertiti ad hub vaccinale

Insieme alla Centenaria, torneranno come di consueto anche il mercato fiera con oltre 350 banchi per le vie della città e il grande luna park di via Libera, meta prediletta per il divertimento di bambini e ragazzi che aprirà i battenti già dal 10 marzo con tante novità.

Taglio del nastro sabato 18 marzo alle 9.30 con le autorità cittadine e alcune classi dell’Istituto Agrario Zanelli di Reggio, che saranno protagoniste del primo appuntamento dedicato al mondo agricolo dal titolo “Nuove generazioni di eccellenze” che avrà luogo alle 10.30 nel padiglione piccolo – allestito per ospitare conferenze e incontri – e che ospiterà gli interventi di Andrea Bertolani, Presidente della Compagnia della Spergola, Giorgio Catellani del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Francesco Cattini, Presidente della Confraternita dell’aceto balsamico.

A fare gli onori di casa, ovviamente, il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e la sua giunta. “Siamo davvero emozionati di poter riabbracciare la nostra Fiera Centenaria – ha detto – la vetrina delle eccellenze produttive del nostro territorio a cui abbiamo rinunciato a malincuore per tre anni consecutivi. Bello anche, dopo l’edizione del 2022, tornare ad animare la città con la Fiera di San Giuseppe che è per noi l’inzio di una stagione primaverile che ci porterà ad ospitare a Scandiano eventi di livello nazionale quali il giro d’Italia e festivaLOVE”.

“Riapriamo i nostri padiglioni fieristici con grande emozione e senso di responsabilità – ha aggiunto l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani – per questo abbiamo costruito un bel programma, ricco di iniziative per cui abbiamo avuto la collaborazione del mondo produttivo, commerciale e delle associazioni di categoria, che hanno contribuito ad un cartellone che guarda al presente e al futuro del nostro tessuto economico e non solo”.

Nel pomeriggio di sabato, alle 15.30, Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, in collaborazione con Impact Hub Reggio Emilia e la Gazzetta di Reggio, ha organizzato un incontro aperto a tutti sull’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale per imprenditori e professionisti.

Il titolo dell’incontro è Ciao GPT! – Impara a dare del tu all’intelligenza artificiale ed è realizzato nell’ambito della Centenaria, la mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale che si svolge in concomitanza con la Fiera di San Giuseppe.

L’incontro sarà coordinato da Roberto Fontanili della Gazzetta di Reggio. Introdurranno l’argomento il presidente di Confcommercio Reggio Emilia, Davide Massarini, e il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti. Francesco Buzzoni, Innovation Manager Ifoa e Cofounder di Impact Hub Reggio Emilia, e Marco Lambruschi di Ifoa presenteranno quindi diversi esempi di applicazioni molto semplici che utilizzano l’intelligenza artificiale e consentono di realizzare immagini, testi, video, melodie e altri materiali da utilizzare nelle attività imprenditoriali e professionali. Seguirà una panoramica sui costi e la sostenibilità dell’intelligenza artificiale, curata da Francesco Buzzoni, e un approfondimento sulle ricadute in termini psicologici e sociali di queste tecnologie, curato da Giansecondo Mazzoli, Presidente della Società Nazionale di Psicologia Individuale e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Reggio Emilia. Al termine sarà Roberto Fontanili a tirare le conclusioni.

L’incontro è aperto a tutti e l’accesso sarà consentito senza necessità di registrazione fino all’esaurimento dei posti in sala.

Domenica 19 marzo appuntamento con i Grasol ed Pratsol, la manifestazione organizzata dagli Amici dell’Aia e dedicata ai ciccioli che avrà luogo in Piazza Boiardo davanti alla Rocca per tutto il giorno con stand gastronomico e molte sorprese, tra cui la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Scandiano. Nel pomeriggio nei padiglioni della fiera invece spazio al secondo Palio dei Panetti Scandianesi alla castagna a cura di Azienda Agr. Agriappennino, con ospite alle ore 15.30 la Dott.ssa Laura Magnani, medico nutrizionista. Alle ore 16.00 l’assaggio a cura di una giuria locale, proclamazione e premiazione del miglior panetto.

Oltre al luna park, dal 10 al 27 marzo in via Libera, la fiera vera e propria si svolgerà nei due weekend, in particolare domenica 19 e 25-26 marzo con le bancarelle per le vie della città e tanti eventi collaterali ad animare il centro storico. La Centenaria nei padiglioni del Centro Fiere rimarranno invece aperti i due sabati dalle 10 alle 20, le due domeniche dalle 9 alle 20 e i due lunedì 20 e 27 marzo dalle 9 alle 13.