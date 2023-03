Concerto per flauto e arpa domenica ad Habitat Soliera

Proseguono le iniziative solieresi per l’8 Marzo Festa della Donna che vedono coinvolto l’associazionismo del territorio, con il coordinamento del Comune di Soliera e della Fondazione Campori. Domenica 12 marzo alle ore 17, la sala spettacoli di Habitat (via Berlinguer 201) ospita “Il flauto tra le corde”, un concerto del duo composto da Valentina Bernardi (flauto) e Cecilia Cuccolini (arpa). Ingresso libero.

Quello proposto dalle due musiciste sarà un viaggio musicale tra ‘600 e ‘900. La scaletta comprende, tra i vari brani, la sonata per flauto e arpa di Gaetano Donizetti, la “Siciliana” di Ottorino Respighi, “Il cigno” di Camille Saint-Saëns, alcune arie di Giuseppe Verdi da “Rigoletto” e “La traviata”. Un approfondimento spetterà ai repertori di due grandi compositori: Ennio Morricone (“Gabriel’s oboe”, “C’era una volta il west” e il tema di “Nuovo Cinema Paradiso”) e Astor Piazzolla (“Oblivion” e “Libertango”).

Valentina Bernardi ha all’attivo una densa attività concertistica in tutta Italia come solista e in varie formazioni cameristiche. Cecilia Cuccolini ha partecipato qualche settimana fa alla produzione di “Pelléas et Mélisande” di Debussy con l’orchestra Toscanini di Parma, esibendosi a Modena e Piacenza.

Al termine verrà offerto un aperitivo a cura di Arci Soliera, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0