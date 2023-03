Ad Albinea un “Nontiscordardimè” per sostenere l’Associazione Italiana Malattia Alzheimer

Lunedì 13 marzo il banchetto di Aima sarà in piazza Cavicchioni ad Albinea. L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer promuove la campagna a sostegno dei Caffè Incontro, momenti di ritrovo per favorire il mantenimento della socializzazione dei familiari e delle persone con demenza.

In piazza saranno vendute le piantine di nontiscordardimé di Aima. A presidiare i banchetti ci saranno i tanti volontari dell’associazione reggiana. In questa occasione sarà possibile scegliere, con una donazione di 5 euro, una piantina di nontiscordardimé: il fiore adottato a livello internazionale come simbolo di speranza dalle associazioni che sostengono le persone con demenza e i loro familiari.

Attraverso i nontiscordardimé si potranno sostenere i Caffè Incontro, organizzati da Aima Reggio Emilia: momenti di ritrovo realizzati all’interno di sette Centri Sociali della Provincia di Reggio per favorire il mantenimento della socializzazione dei familiari e delle persone con demenza. Durante i Caffè Incontro infatti le persone con demenza, i familiari e i volontari di AIMA, con la guida di un esperto, possono bere un caffè, ascoltare musica, giocare a carte, ballare o mangiare qualcosa in compagnia, cercando così di stimolare quelle abilità e capacità ancora presenti.

Tutte le informazioni relative alla campagna nontiscordardimé a sostegno dei Caffè Incontro dell’Associazione Italiana Malattia Alzheimer Reggio Emilia si possono trovare su www.aimareggioemilia.it/nontiscordardime.