Chiusura di via del Castello a Spezzano dal 13 marzo al 7 aprile

A causa del rifacimento dell’acquedotto, è prevista la chiusura stradale con divieto di transito – eccetto residenti e mezzi di soccorso – in via del Castello, in particolare dall’incrocio con via Nirano I Tronco fino all’altezza del parcheggio grande del Castello di Spezzano.

Il percorso alternativo per i veicoli diretti al Castello e per i residenti, è quello che impiega la strada vicinale ad uso pubblico, che collega via Motta a via del Castello, appunto. La sistemazione di questa strada secondaria è a carico di Hera SPA, così da renderla maggiormente fruibile.

Tale ordinanza avrà effetto a partire da lunedì 13 marzo fino a venerdì 7 aprile 2023, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, esclusi i sabati e le domeniche, giorni in cui la strada resterà accessibile.