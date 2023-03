Laboratori creativi e acquerello per bambini in ludoteca a Fiorano Modenese

La creatività e la fantasia sono di casa alla ludoteca comunale il ‘Barone Rosso’, presso il BLA di Fiorano Modenese.

Con la primavera, in marzo e aprile, tornano i laboratori creativi per bambini e ragazzi e il corso di acquerello per piccoli artisti.

In occasione della festa del Papà si svolgeranno due laboratori creativi gratuiti per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Lunedì 13 marzo dalle 17.00 alle 18.30 per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, martedì 14 marzo stesso orario per bambini dai 6 agli 8 anni. Le iscrizioni sono già aperte.

Per festeggiare la Pasqua saranno tre i laboratori creativi: sabato 25 marzo dalle 10.00 alle 11.00 laboratorio per bambini dai 4 ai 5 anni; lunedì 3 aprile dalle 17.00 alle 18.30 per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni e martedì 4 aprile dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio per bambini dai 6 (primo anno della scuola primaria) agli 8 anni.

Infine lunedì 27 e martedì 28 marzo dalle 17.00 alle 18.30 le attività creative saranno a tema primavera: il 27 marzo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni e il 28 per i bambini dai 6 agli 8 anni.

Le iscrizioni per tutti i laboratori si aprono una settimana prima del laboratorio selezionato.

E’ possibile partecipare a un laboratorio gratuitamente, poi sarà necessario fare la tessera della ludoteca.

Venerdì 17 marzo parte anche il corso di acquerello “I mandala delle fiabe” per i bambini dagli 8 agli 11 anni. Sei incontri per imparare la tecnica del mandala, un’attività che invita al gioco, stimola la creatività e la capacità di concentrazione. Realizzare mandala favorisce il rilassamento e la buona gestione delle proprie emozioni, un’abilità fondamentale da apprendere durante le fasi di crescita.

Le lezioni saranno venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19 il 17 e 31 marzo, il 14, 21, 28 aprile e il 12 maggio.

Il costo del corso è 30 euro comprensivo di materiale. Il numero minimo di partecipanti è 8 bambini, il massimo 12.

Per iscrizioni o per avere informazioni: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414 il lunedì, martedì, giovedì dalle 16 alle 19 o il sabato mattina dalle 9 alle 13.