Otto appuntamenti con le letture per bambini in biblioteca ad Albinea

La biblioteca organizza un ciclo di letture ad alta voce dal titolo “Storie all’ora della merenda”. Si tratta di appuntamenti mensili dedicati a bambine e bambini da 3 a 6 anni e da 18-36 mesi, accompagnati da un adulto, a cura delle lettrici volontarie.

Con l’anno nuovo riprenderà l’attività, con gli incontri sempre alle ore 16.30 in biblioteca. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.

Le letture per bambini dai 3 ai 6 anni saranno giovedì 16 febbraio, giovedì 16 marzo, giovedì 20 aprile e giovedì 18 maggio. Quelle per i piccoli di età compresa tra i 18 e i 36 mesi saranno giovedì 2 marzo, giovedì 6 aprile, giovedì 4 maggio e giovedì 1 giugno.

La biblioteca aderisce da anni a Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura fin dai primi mesi di vita, promosso da Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri e Centro per la Salute del Bambino Onlus. Nati per Leggere sostiene il diritto alle storie, poiché grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie è possibile garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine uguali occasioni di sviluppo.

Per informazioni: Biblioteca Comunale Pablo Neruda 0522 590262