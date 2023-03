Cavriago, Piazza Zanti non è il posacenere di nessuno

Sabato 4 marzo in piazza Zanti più di una ventina di volontari del Green Team Cavriago hanno partecipato all’iniziativa “Un’ora per Cavriago”.

Con pinze, guanti e sacchi una ventina di volontari hanno raccolto una dozzina di sacchi di rifiuti abbandonati nel centro del paese oltre che un pneumatico.

Durante il pomeriggio sono stati installati nella piazza centrale del paese 7 raccoglitori di mozziconi di sigarette, già sperimentati in altre aree del paese.

Arrivano così ad essere 11 in totale i raccoglitori presenti a Cavriago: oltre che in piazza, due sono collocati nei pressi del Pala AEB, uno alla Cremeria e uno alla fermata dell’autobus di via Aspromonte.

“I mozziconi di sigarette abbandonati” dichiara l’Assessore all’Ambiente Luca Brami “provocano gravi danni alla salute. L’installazione dei raccoglitori è uno degli obiettivi raggiunti dal Comune grazie alla collaborazione del Green Team e di IREN. In poco più di un anno abbiamo raccolto 5 chili di mozziconi, preservando così l’inquinamento del suolo ed evitando di creare pericolo agli animali.

Sono i gesti quotidiani che fanno la differenza. Gettare i mozziconi di sigaretta per terra è un gesto compiuto spesso con leggerezza con un impatto deva-stante sull’ambiente, sulla salute e sugli ecosistemi. Se non smaltiti correttamente, infatti i mozziconi di sigaretta vengono scomposti da fattori come la luce solare e l’umidità e rilasciano microplastiche, metalli pesanti e molte altre sostanze chimiche. Gli strumenti e le occasioni per aiutare l’ambiente ci sono, basterebbe solo coglierle e usarli”.