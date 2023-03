“Buon Compleanno Liga”, 10a Edizione

Due giorni per un concerto imperdibile. L’11 e il 12 marzo, sul palco del Teatro Comunale

di Rio Saliceto, numerosi musicisti suoneranno le canzoni del Liga, le più conosciute, le più emozionanti, oltre agli ultimi brani.

Lo spettacolo sarà improntato nell’esecuzione dei brani contenuti in due degli album più significativi della carriera di Luciano Ligabue: “Ligabue” e “Buon Compleanno Elvis”. Tra gli ospiti la riconferma del grande Max Cottafavi (chitarrista di una delle prime formazioni della band di Luciano e ancora oggi presente nel suo staff), Max Lugli (grande armonicista che ha collaborato con Ligabue). Per la prima volta ci sarà anche Anchise Bolchi, violinista country; Ligabue lo volle con sé nel 1992 per un album e per una tournée nella quale suonò violino, steel guitar, dobro e banjo…

Per questa edizione l’obiettivo prefissato è quello di devolvere parte del ricavato alla Croce Rossa Italiana Sezione di Correggio, affinché possa perseguire le strategie di tutela e protezione della salute e della vita, promuovendo la dignità umana.

Prevendite tramite il circuito Viva Tickets on-line, e in loco presso i punti vendita abilitati.