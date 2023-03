Al volante in stato di ebrezza, finisce contro i bidoni dell’immondizia e aggredisce i Carabinieri. Arrestato

Nella tarda serata di ieri, nel centro cittadino di Vignola, un 39enne alla guida della sua vettura, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccessiva assunzione di alcolici, ha perso il controllo dei veicolo finendo la corsa contro alcuni bidoni dell’immondizia.

Sul luogo sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della locale Tenenza, allertati da alcuni passanti.

L’uomo, durante le operazioni di verifica del tasso alcolemico effettuato con la collaborazione della Polizia Locale dell’Unione Terre dei Castelli, non appena ricevuto l’esito positivo dell’etilometro, con un tasso quasi doppio rispetto al limite consentito dalla Legge, si è scagliato contro i Carabinieri prendendoli a calci e pugli, cagionando loro lievi lesioni.

I militari operanti hanno comunque contenuto l’esagitato e successivamente hanno provveduto a farlo trasportare, in ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Vignola, per assicurargli le cure mediche conseguenti al sinistro stradale.

La persona è stata tratta in arresto per resistenza a Pubblico Pfficiale e lesioni personali aggravate nonché denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza.