San Possidonio: laboratorio Socio Occupazionale Arcobaleno 1

San Possidonio, a partire dall’inizio della prossima settimana, ospiterà il laboratorio Socio Occupazionale Arcobaleno 1 presso i locali del piano terra dell’ex sede Municipale di via Martiri della Libertà, 14.

Questo permetterà ad Asp di poter svolgere appieno le proprie attività in favore di ragazzi fragili che momentaneamente occupano alcuni locali del Cisa di Mirandola e nel contempo, liberando i suddetti locali, sarà possibile procedere a nuovi ingressi per gli anziani in attesa di collocazione. Asp nella propria progettualità si avvarrà della collaborazione delle scuole, del Ceas “tutti per la Terra” e delle Associazioni di volontariato.

La nuova sede, approvata all’unanimità da Comitato di Distretto, Asl, Ucman e comune di Mirandola, sarà la giusta risposta, in locali idonei, ampi e luminosi per questi ragazzi e per le loro famiglie che hanno accolto con entusiasmo questa sistemazione. Asp gestirà anche la restante parte della struttura composta da appartamenti da utilizzare per le famiglie bisognose e fragili che segue. L’Amministrazione Comunale si dichiara molto soddisfatta per la soluzione travata di utilizzo dell’edificio dell’Ex Sede Municipale ricostruito dopo il sisma.