Riapertura della sede della Scuola d’infanzia Statale di via Garibaldi a Casalgrande

I lavori effettuati consentono di restituire ai bambini una sede sicura, riqualificata e più bella. Il cantiere ha interessato diversi aspetti: principalmente è stata eseguita la riqualificazione statica dell’edificio. Inoltre sono state sistemate le grondaie e il tetto, cambiati i pannelli di controsoffittatura, è stato sistemato il giardino ed è stato ripitturato l’edificio.

“Ringraziamo le famiglie, gli insegnanti e il preside – afferma l’assessore alla scuola Laura Farina – per la pazienza e il sostegno che abbiamo ricevuto in questo anno e mezzo: ci scusiamo per la durata della chiusura, ma si è trattato di tempi tecnici necessari alla ultimazione dei lavori”.

Nella stessa sede sarà ospitata la sede del Centro Babilonia, che svolge attività educative e creative nel campo del riuso dei materiali.