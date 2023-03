Scontro auto-camion, un morto a Rio Saliceto

Un automobilista ha perso la vita stamane poco dopo le 11:00 in un incidente stradale avvenuto sulla SP30, località Ponte Vettigano a Rio Saliceto. La vittima, un uomo di 67 anni, viaggiava alla guida di un’autovettura che si è scontrata con un camion. Incastrato nell’abitacolo è stato estratto dai vigili del fuoco di Guastalla, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Il conducente del camion è rimasto illeso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, i carabinieri Campagnola Emilia per i rilievi di legge.