GenerAzioni, in Salaborsa un ciclo di incontri con giovani ricercatrici e ricercatori dell’Università di Bologna

Al via giovedì 2 marzo GenerAzioni: la ricerca incontra la città. L’iniziativa, organizzata dall’Università e dal Comune di Bologna, prevede cinque incontri per avviare un dialogo tra la cittadinanza e i giovani che hanno frequentato il dottorato di ricerca con l’intento di far conoscere l’importanza delle conoscenze scientifiche e culturali nello sviluppo di nuovi modelli di crescita, nuove idee, sistemi di produzione più efficienti che, di conseguenza, si traducono in un maggiore benessere per tutti.

Durante ogni incontro giovani ricercatrici e ricercatori esporranno le conoscenze e le tesi a cui sono giunti. Saranno accompagnati in questo da moderatori esperti dei vari ambiti di studio proposti, in un itinerario divulgativo sugli sviluppi della ricerca riguardanti le sfide ambientali, sociali, culturali e scientifiche più significative del nostro tempo.

Tutti gli incontri, a partecipazione libera fino a esaurimento dei posti, si svolgeranno alle 18 negli spazi della Biblioteca Salaborsa.

Il primo appuntamento di giovedì 2 marzo è dedicato a “Tecnologia e social media: la rivoluzione del digitale”. Saranno presenti Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana, Veronica Ceruti, direttrice del Settore Biblioteche e Welfare Culturale, e Maria Letizia Guerra, delegata all’Impegno pubblico dell’Università di Bologna.

Il 16 marzo si parlerà invece di ricerca del femminile, modererà l’incontro Emily Clancy, vicesindaca con delega a Pari opportunità e differenze di genere.

Gli incontri proseguiranno fino al 30 maggio, qui il calendario completo con tutte le informazioni https://www.bibliotecasalaborsa.it/generazioni

A supportare l’Alma Materper nel training formativo alle dottorande e ai dottorandi è stato il team di ART-ER, la società consortile della regione Emilia-Romagna partecipata da tutti gli atenei regionali. Nella sua mission l’internazionalizzazione del territorio regionale e la valorizzazione dei talenti. Il supporto di ART-ER in questo frangente, si è inserito nell’ambito del progetto Research-ER, un programma che vuole promuovere la figura del dottore di ricerca come attore dell’innovazione dell’ecosistema emiliano-romagnolo.