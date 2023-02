Negli slip la cocaina, in tasca oltre 1.000 euro: 49enne arrestato a Reggio Emilia

Notato in centro storico dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia mentre, alla vista della pattuglia, cercava di nascondersi dietro un’auto parcheggiata, è stato fermato e sottoposto ad approfonditi accertamenti. Nascoste negli slip l’uomo ha estratto e consegnato 15 dosi di cocaina, già confezionate e pronte allo spaccio, unitamente a oltre 1.000 euro custoditi nelle tasche dei pantaloni indossati.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato un quarantanovenne disoccupato reggiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

È accaduto sabato sera poco dopo le 22 quando un equipaggio della radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Cusna ha notato il 49enne, conosciuto perché già tratto in arresto per reati correlati agli stupefacenti, che alla vista dei carabinieri cercava di eludere i controlli nascondendosi dietro una macchina parcheggiata. Subito raggiunto l’uomo si è mostrato collaborativo e spontaneamente ha consegnato ai militari un calzino con 15 dosi di cocaina del peso complessivo di 10 grammi, prelevato dagli slip, e la somma di circa 1.200 euro che aveva nelle tasche dei pantaloni. Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, l’uomo è stato portato in caserma e tratto in arresto.