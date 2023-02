Controlli dei Carabinieri in zona Torrazzi a Modena

Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Modena nei servizi di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attuati nelle zone sensibili del Capoluogo sulla base della pianificazione predisposta dal Comando Provinciale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di uno dei servizi di controllo nella zona dei Torrazzi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato un giovane, cl.1990, trovato in possesso di un panetto di 100 gr di hashish e 3 dosi di cocaina abilmente occultati all’interno dell’autoveicolo sui cui viaggiava.

La persona è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, nella mattinata odierna, sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.