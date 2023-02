Un nuovo sito web per il progetto INCREDIBOL! a servizio di imprese culturali e creative

INCREDIBOL! – l’INnovazione CREativa DI BOLogna saluta il nuovo anno con la pubblicazione di un nuovo sito web che si rinnova nel layout grafico e nelle funzionalità, all’indirizzo www.incredibol.net

Il nuovo sito presenta in forma aggiornata il progetto di sostegno allo sviluppo delle professioni e delle cosiddette Imprese Culturali e Creative (ICC) della regione Emilia Romagna, proponendo le principali sezioni di contenuti anche in lingua inglese.

Il nuovo sito incredibol.net è stato sviluppato all’interno del cosiddetto ecosistema web della cultura del Comune di Bologna e rappresenta l’12° sito di un sistema più ampio e connesso che include, tra i tanti, il sito di culturabologna.it, quelli delle biblioteche comunali, del Patto per la lettura e di Bologna città della musica Unesco.

L’obiettivo rimane quello di essere uno strumento al servizio del comparto culturale e creativo, per favorire il più ampio accesso alle opportunità e ai fenomeni culturali più innovativi, per offrire agli operatori un confronto con le altre realtà del network e per promuovere il settore ICC nel suo insieme.

Le notizie del sito, raccolte nella sezione ‘News’ mostrano le più recenti in evidenza, con un archivio che offre una panoramica a 360 gradi tra eventi, iniziative, occasioni di formazione gratuita e opportunità, per rimanere sempre aggiornati sull’universo ICC regionale.

La sezione Vincitori presenta i veri protagonisti di INCREDIBOL!: i progetti d’impresa che negli anni hanno vinto le diverse edizioni del bando dal 2010, fino a presentare le realtà che sono state premiate con l’ultima edizione. A ciascuno di loro è dedicata una pagina informativa, con una descrizione completa del progetto, delle attività e della singola realtà proponente. Non mancano i contatti completi di ogni realtà, nell’ottica di favorire la creazione di un network sempre più ampio.

La sezione Partner include la variegata gamma dei sostenitori del progetto, che collaborano attivamente e offrono un importante contributo attraverso consulenze gratuite e altre opportunità da destinare ai vincitori del bando INCREDIBOL!. Sono attualmente 25 le realtà pubbliche o private (enti di formazione, università, studi professionali, fondazioni e altro) che hanno aderito.

La sezione Bandi e call è focalizzata sulle opportunità lanciate dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna: il bando INCREDIBOL!, ma anche il bando Bologna Game Farm, i bandi dedicati all’internazionalizzazione e alla musica e molto altro.

La sezione Altre opportunità raccoglie invece bandi di interesse per il settore ICC proposti da altri enti pubblici o privati, per un aggiornamento sulle possibilità di finanziamento, offerte di spazi, percorsi di accompagnamento e formazione o altro, disponibili per i giovani creativi.

Le icone social consentono un’interazione e una condivisione più diretta dei contenuti da parte dei singoli utenti, mentre sarà presto possibile iscriversi alla newsletter mensile collegata al sito per rimanere sempre aggiornati sulle attività.

INCREDIBOL! è un progetto regionale giunto all’undicesima edizione, promosso e coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un protocollo d’intesa triennale sullo sviluppo di un settore ad alto potenziale di crescita per il territorio e realizzato grazie a un’ampia partnership pubblico-privata.

Info e contatti: incredibol@comune.bologna.it, www.incredibol.net, facebook.com/incredibol