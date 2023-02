Sant’Anna, il dottor Rosario Faraci è il nuovo direttore della Chirurgia Generale

Nominato il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia del Sant’Anna di Castelnovo Né Monti. La direzione del reparto é affidata al dottor Rosario Faraci.

Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania il dottor Faraci si è specializzato in Chirurgia Generale all’’Università degli Studi di Parma, dove ha frequentato la Policattedra di Chirurgia Generale, Toracica e Vascolare oltre all’Unità di Endoscopia Digestiva annessa allo stesso Istituto.

Al termine del percorso di studi, dopo un breve periodo di lavoro nella Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Oglio Po’” di Vicomoscano (Cremona), è stato assunto, nel dicembre 2001, come Dirigente Medico nella Struttura complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Guastalla dell’AUSL di Reggio Emilia, diretta dal dottor Mario Franzini.

Nei molti anni trascorsi in questo Ospedale ha maturato competenze nell’ambiato della chirurgia addominale con particolare interesse alla chirurgia laparoscopica, ha effettuato attività endoscopica colo-rettale, diagnostica e operativa con esperienza anche nell’ambito dell’endoscopia operativa biliare, che abbinata alla laparoscopia gli hanno consentito di eseguire trattamenti combinati laparo-endoscopico in ambito di calcolosi colecisto-coledocica. Nello stesso periodo il professionista ha sviluppato esperienza nel trattamento laparoscopico del laparocele, grazie anche alle tecniche apprese in ambito di corsi specifici frequentati presso l’European Surgical Institute di Amburgo.

Nell’agosto 2020 è stato nominato Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Civile di Guastalla su delega del Direttore a interim di tale Unità operativa dottor Valerio Annessi e, dal Marzo 2021, nominato dalla Direzione Aziendale, direttore facente funzioni della Struttura complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Sant’ Anna“ di Castelnovo ne’ Monti.

Al neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.