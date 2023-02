Venerdì 24 febbraio ad Albinea la Notte dei Racconti negli asili, nelle scuole e in biblioteca

Albinea si prepara a celebrare la “Notte dei Racconti”: giornata dedicata alla lettura condivisa per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi in attesa di Reggionarra.

Il Comune aderisce all’iniziativa, che si festeggerà il 24 febbraio, sia attraverso i servizi educativi e scolastici, che con la biblioteca Pablo Neruda.

Il Nido “l’Aquilone” e la scuola di infanzia “Il Frassino” proporranno letture ad alta voce, la mattina, sul tema “Le fiabe”, grazie ad alcuni genitori in veste di lettori volontari.

La scuola materna “Don Bosco” realizzerà narrazioni e letture mattutine nel bosco e a scuola.

La scuola d’Infanzia “Lo Scricciolo” proporrà narrazioni speciali la mattina a cura degli alunni della scuola secondaria.

La scuola primaria “Pezzani” e la Secondaria “Ariosto” organizzeranno turni di narrazione in presenza dalle ore 18 alle 21. La scuola primaria “Anna Frank” di Borzano effettuerà narrazioni la mattina a cura degli alunni della scuola Secondaria di Borzano, che saranno seguite da un laboratorio artistico per realizzare lanterne blu.

La biblioteca ha voluto aderire all’iniziativa con un’anteprima della Notte dei Racconti L’appuntamento sarà con le letture ad alta voce, a cura delle lettrici volontarie, consigliate per bambini e bambine da 3 a 6 anni.

Ci si può prenotare per uno dei due turni disponibili (16.30 oppure alle 17.30). Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it. Restano posti liberi nel turno delle ore 17.30. Per informazioni: Biblioteca Comunale Pablo Neruda 0522.590262.