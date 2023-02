Aggredisce e minaccia di morte il marito e la figlia: 42 enne arrestata a Crevalcore

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno arrestato una 42enne di origine venezuelana per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo domenica sera in un appartamento sito nel comune di Crevalcore.

I Carabinieri, sono stati allertati da un 46enne che contattava il 112 in quanto la moglie, in stato di ebrezza alcolica, aveva aggredito e percosso ripetutamente la figlia, 25enne, avuta dalla donna da una precedente relazione. Tali violenze si rivolgevano, poi, anche verso l’uomo che veniva colpito con schiaffi al volto e con un telefono cellulare sulla nuca. Il tutto sotto le ripetute minacce di morte.

Il rapporto sentimentale del 46enne con la donna, iniziato nel mese di maggio del 2021, è stato quasi sempre caratterizzato da alti e bassi, dovuto principalmente dal fatto che la donna ha quasi sempre abusato di sostanze alcoliche e che lui, un po’ per vergogna e un po’ per speranza di un suo cambiamento, l’aveva sempre sopportata e mai denunciata prima. Aveva vissuto in questi anni continue aggressioni violente da parte della donna, la quale molte volte aveva usato anche oggetti di arredamento o utensili da cucina come matterelli e cucchiai in legno per scagliarsi contro di lui. L’uomo ultimamente era arrivato a cambiare le proprie abitudini quotidiane di vita, per paura che la donna potesse realizzare le minacce di morte che gli aveva ripetutamente annunciato.

L’arrestata, dopo le formalità di rito è stato tradotta presso la locale casa circondariale a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.