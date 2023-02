Dionisi nel post di Sassuolo – Napoli

Nel primo tempo abbiamo fatto delle buone cose e il dispiacere sul gol annullato c’è ma avendolo rivisto dopo non mi sentirei di aprire alle polemiche.

Il Napoli ha vinto con merito ma i miei ragazzi hanno avuto coraggio oggi ed io sono soddisfatto molto della loro prestazione e ovviamente poco del risultato.

Ci siamo difesi da squadra ma eravamo di fronte ad una squadra molto forte. Se fossimo riusciti ad andare in gol si sarebbe vista un’altra partita.

Mi piacerebbe rigiocarla con Berardi in campo ma questa sera non è stato possibile e pazienza così.

Dobbiamo metterci in testa che dobbiamo essere più cinici e finalizzare le nostre occasione e anche questa sera ne abbiamo avute.

Sull’ammonizione di Laurientè sono convinto che se avesse avuto un’altra maglia sarebbe andata diversamente, peccato non averlo per la prossima a Lecce.