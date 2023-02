Al Windsor Park nasce la biblioteca dei ragazzi

Dalle favole dei fratelli Grimm a Geronimo Stilton, dai classici di narrativa e poesia ai grandi contemporanei, e poi fumetti e libri di storia e scienza per conoscere, riflettere e capire se stessi e il mondo intorno. Arriva nel quartiere San Faustino un nuovo punto di lettura e di ritrovo: la Biblioteca Windsor che inaugura domenica 19 febbraio, alle 16.30, la sezione dedicata ai ragazzi al piano terra del Windsor Park nella sede dell’Officina Progetto Windsor (in via San Faustino 155/U).

La biblioteca è stata realizzata grazie alle donazioni e al lavoro dei volontari e rientra nelle azioni di accompagnamento sociale agli interventi di riqualificazione che hanno interessato il complesso Windsor, nell’ambito dei progetti di sicurezza urbana promossi dal Comune di Modena.

In occasione dell’inaugurazione, nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, dalle 16.30 sono in programma una lettura animata del racconto “La magica medicina” di Roald Dahl e un laboratorio per realizzare segnalibri ispirati a mostri leggendari, a cura di Mara Marchesini. Il taglio del nastro della sezione ragazzi della Biblioteca Windsor sarà effettuato, intorno alle 18, dall’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi. L’incontro si concluderà con un rinfresco per tutti i presenti.

La Biblioteca Windsor può contare su un patrimonio di oltre 1.500 libri, oltre la metà dei quali destinati a bambini, ragazzi e giovani. Sarà gestita dai volontari delle associazioni attive nell’Officina (Aliante Cooperativa sociale, Arci Modena, Banca del tempo Modena, Legambiente – Circolo “Angelo Vassallo”, Officina Progetto Fotografia e Rete degli Studenti medi, Civibox, MovimentoNonviolento), nell’ambito della convenzione con l’Ufficio legalità e sicurezze del Comune di Modena.

La biblioteca sarà aperta al pubblico, che potrà trovare anche un punto informativo, il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 19. La consultazione è libera, al prestito si potrà accedere dopo essersi iscritti. Il servizio è gratuito e si possono presentare richieste per nuovi acquisti. Il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19, sarà aperto anche un Punto informativo per gli utenti.

L’attivazione della biblioteca integra il ricco assortimento di iniziative dell’Officina Progetto Windsor che promuovono la socializzazione, l’informazione e il confronto culturale, nell’ottica di una cittadinanza attiva e consapevole. L’Officina è attiva da 13 anni, durante i quali ha strutturato numerose attività: dal doposcuola, frequentato attualmente da una sessantina di bambini e ragazzi, ai centri estivi, dall’insegnamento della lingua italiana per gli stranieri, in particolare donne, a quello della lingua araba al quale partecipano un centinaio di ragazzi, dai concerti alle conferenze sulla pace, l’ambiente, la coesione sociale.

Dal 2017 è attivo il Windsor Point, aperto il martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 che rappresenta un punto di riferimento per famiglie e persone (in particolare residenti al Windsor Park) alle quali offre orientamento sui servizi pubblici, informazioni e supporto per diverse attività, come le iscrizioni online ai servizi scolastici, a corsi, a portali di lavoro, a bonus. Il Windsor Point fa parte della rete urbana dei centri a supporto dei cittadini per le pratiche online e accoglie persone per la compilazione del curriculum vitae.

Il Net Garage attivo presso il Windsor Park offre a giovani e adulti accesso alle postazioni informatiche offrendo anche una formazione digitale come strumento di crescita e per aprire nuove opportunità di formazione e lavoro.