Al Teatro Bismantova, venerdì 17, la trasposizione di Lisistrata con Amanda Sandrelli

Continua la Stagione teatrale al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Dopo il successo de “Il sequestro”, con Roberto Ciufoli e Nino Formicola, venerdì 17 febbraio alle ore 21 sarà sul palco un grande classico con una produzione di alto livello: Lisistrata, tratta dalla commedia di Aristofane, qui proposta nell’adattamento e regia di Ugo Chiti, con Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e Luciana De Falco. Una produzione Arca Azzurra.

Amanda Sandrelli è un’amica del Teatro Bismantova, dove si è esibita in più occasioni. Torna a Castelnovo dopo avere interpretato, negli scorsi anni, Oscar e la Dama in Rosa, la commedia Non c’è tempo amore, Il Pranzo di Babette e le letture nel concerto dedicato alla Missa Gaia.

Per info: www.teatrobismantova.it; tel. 0522 611876.