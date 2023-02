Gli appuntamenti del Carnevale a Soliera

Soliera si appresta a festeggiare il Carnevale con una serie di appuntamenti che coinvolgono un po’ tutte le fasce di età. Si comincia mercoledì 15 febbraio con i più piccoli. In biblioteca Junior Campori, presso il Mulino di via Nenni 55, alle 17, è in programma “Aspettando carnevale”, con le letture per la fascia 18-36 mesi a cura delle volontarie del progetto “Nati per Leggere”. Sabato 18 febbraio, a partire dalle 20.30, si comincerà a fare sul serio con la grande festa in maschera allo Spazio giovani Reset, sempre all’interno del Mulino: un appuntamento rivolto agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni di età.

Nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, a partire dalle 15, si farà festa in piazza Sassi, in piazza Lusvardi e nel salone parrocchiale con la Festa di Carnevale co-organizzata dall’associazione Genitori del Comprensivo di Soliera e dalla parrocchia di San Giovanni Battista. Le maschere saranno benvenute anche perché a fine giornata verranno premiate quelle più originali, divertenti, fantasiose e più fedeli all’originale. Sarà presente un banchetto per la merenda.

Venerdì 24 febbraio ci si sposterà ad Habitat, in via Berlinguer 201, per il Carnevale dei Bambini in maschera con mamma e papà, a partire dalle 20. L’iniziativa ad ingresso gratuito è promossa da Arci Soliera e Fondazione Campori, con animazioni, gnocco fritto, salumi e patatine. Anche in questa occasione verrà premiata la maschera più simpatica.

Infine sabato 25 febbraio, a partire dalle 19.30, l’associazione Genitori del Comprensivo di Soliera promuove una festa riservata agli studenti della scuola media Sassi presso la palestra della polisportiva solierese di piazzale Loschi 190. Il titolo è piuttosto in linea coi tempi: “Tv Series Carnival”. L’invito è quindi quello di mascherarsi prendendo ispirazione dai personaggi delle serie tv preferite. Ingresso 5 euro.