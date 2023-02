Reggio Emilia: due sanzioni della Polizia per possesso di stupefacente e per ubriachezza molesta

Durante la vigilanza del centro cittadino di Reggio Emilia, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato ha proceduto al controllo di un 50enne, insospettita dal comportamento dell’uomo. Lo stesso è stato trovato in possesso di verosimile di sostanza stupefacente del tipo cocaina per 0,7 grammi. Il 50enne è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Sempre la pattuglia delle Volanti è intervenuta in centro per la segnalazione di una donna molesta. Sul posto è stata rintracciata una 39enne reggiana, già nota alle forze di Polizia, visibilmente alterata da abuso di sostanze alcooliche. La donna è stata allontanata e sanzionata per ubriachezza molesta.