Volley, BSC Materials riceve Mondovì nell’ottava di ritorno

Terzo impegno nel giro di sette giorni per la BSC Materials Sassuolo: domenica le linci biancoazzurre saranno di nuovo di scena al Pala Paganelli nel match valido per l’ottava giornata del Girone di Ritorno di Regular Season. Fischio di inizio come di consueto alle 17.00.

Reduce dalla vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì contro Lecco, la BSC Material Sassuolo riceverà la Lpm BAM Mondovì, a sua volta vittoriosa nell’ultimo turno di campionato contro Montale, e nel pieno di una striscia positiva che dura da cinque gare. Le due formazioni sono vicinissime in classifica generale – rispettivamente quarta e quinta – separate da una lunghezza soltanto: 35 punti per Sassuolo, frutto di 12 vittorie e 5 sconfitte, 34 quelli di Mondovì, con 11 vittorie e 6 sconfitte. Allo stesso tempo, le due sono attaccate alla seconda posizione occupata dal duo formato da Busto Arsizio e Brescia (36).

A fare il punto della situazione in casa Sassuolo è Coach Venco: “Come ho già detto, da un punto di vista fisico questo non è certamente uno dei periodi migliori per noi: a livello di gioco, stiamo quindi facendo dei veri miracoli e quella di Lecco è stata per noi l’ottava vittoria in nove partite disputate. Stiamo facendo meglio del Girone di Andata, che per noi era già stato positivo.

Dopo Olbia – quando avevamo disputato davvero una bella gara – siamo calati, sia da un punto di vista fisico che di gioco ma penso sia tutto normale. Come quella contro Trento, anche a partita di domenica contro Mondovì sarà per noi un esame di maturità: affronteremo una squadra forte e di alto livello e per noi sarà un test importante per valutare non tanto il nostro gioco – che ora non è più bello e fluido come prima della pausa – quanto piuttosto la nostra tenuta mentale”.