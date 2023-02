Sanremo, 9,2 mln di spettatori e 57,6% di share per la terza serata

ROMA (ITALPRESS) – La terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, è stata seguita da 9 milioni e 240 mila spettatori con uno share del 57,6 per cento. Nella prima parte (21.25 – 23.31), gli spettatori sono stati 13 milioni e 341 mila, con uno share del 57.2 per cento. Nella seconda parte (23.40 – 01.59), 5 milioni e 584 mila spettatori (share 58.4%).

Da segnalare su Rai 1 anche “Sanremo Start” (dalle 20.44 alle 21.19) con 12 milioni e 287 mila spettatori e uno share del 49.2 per cento, mentre “Prima Festival” (dalle 20.35 alle 20.43) ha avuto 8 milioni e 912 mila spettatori e il 38.9 di share.

