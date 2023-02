Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 11 febbraio 2023

Sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte soprattutto nelle ore centrali della giornata. Temperature minime stazionarie, comprese tra -1 e -4 gradi nei centri urbani, ma con valori di alcuni gradi inferiori in aperta campagna, con estese gelate notturne e mattutine. Massime in lieve aumento con valori intorno a 7/8 gradi. Venti deboli prevalentemente occidentali. Mare fino al primo mattino ancora mosso al largo, con moto ondoso in rapida attenuazione fino a poco mosso ovunque.

(Arpae)