Le donazioni di Riomania Aps dopo la festa del giugno 2022

RIOMANIA APS è lieta di rendere partecipe la cittadinanza di Rio Saliceto che a conclusione della consueta festa tenutasi a giugno 2022, ha deciso di devolvere in beneficenza:

€ 2.000 all’Associazione di Protezione Civile Icaro di Correggio per PROGETTO PER

ILLUMINAZIONE AREE REMOTE A BATTERIA: durante i servizi in emergenza notturna, in situazioni di estremo buio e in zone poco accessibili, sarà ora possibile garantire un’adeguata illuminazione tramite torri faro portatili a batteria con sistemi di illuminazione a led; € 2.000 a favore della Ludoteca il Regno del Gioco per l’organizzazione delle attività dei bambini;

Oltre alle donazioni sopra descritte, RIOMANIA APS, per la fattiva collaborazione ed aiuto nella riuscita della festa, ha ceduto parte dei proventi alle seguenti Associazioni:

€ 2.000 alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Correggio;

€ 2.000 all’Associazione di Protezione Civile Icaro di Correggio;

€ 1.500 all’Associazione Naz.le Carabinieri – San Genesio di Campagnola Emilia;

€ 2.000 all’Auser di Rio Saliceto;

€ 10.000 al Centro Sociale di Rio Saliceto;

€ 9.500 al Circolo Tennis di Rio Saliceto;

€ 12.300 al gruppo Babbi Natale di Rio Saliceto;

€ 1.206 a favore di RITMIX ASD di Rio Saliceto;

€ 500 alla Ludoteca “Il Regno del gioco” di Rio Saliceto;

€ 500 a favore dell’Associazione Africa Libera di Carpi;

€ 1.000 a favore di ASD Taekwondo Tricolore di Rio Saliceto;

€ 1.000 a favore di ASD Rio Saliceto Volley di Rio Saliceto;

Il totale che RIOMANIA APS ha elargito dopo l’edizione di Giugno 2022, tra donazioni e collaborazioni, ammonta a € 47.506, andando a confermare in modo veramente importante che i proventi della nostra Associazione vengono distribuiti in beneficenza o ad opere di interesse comune della collettività di Rio Saliceto e non solo.

Ulteriori eventuali donazioni saranno comunicate tramite i nostri canali social ufficiali Facebook, Instagram o sul nostro sito internet www.riomania.it, dove sono anche presenti tutte le novità relative alla festa e gli eventi organizzati.