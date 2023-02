In casa oltre due etti di droga: disoccupato di Gattatico denunciato dai carabinieri

Per i più non svolgeva alcuna attività, ma per i carabinieri della stazione di Gattatico, che nei suoi confronti sulla scorta di alcune delazioni avevano rivolto le loro attenzioni investigative, l’uomo gestiva un’illecita attività concernente la compravendita di sostanze stupefacenti. I riscontri a tali ipotesi investigative sono giunti nel corso della mattina di ieri, all’esito della perquisizione veicolare e domiciliare eseguita dai carabinieri della stazione di Gattatico che ha portato al rinvenimento di circa 2 etti di droga di marjuana oltre a una bilancia funzionante con pesatura fino a 500 grammi.

Per questi i motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno arrestato un 59enne residente a Gattatico, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

L’origine dei fatti nella tarda mattinata dell’8 febbraio quando i carabinieri, che avevano rivolto le attenzioni sull’uomo in merito a una presunta attività illecita nel campo degli stupefacenti, si recavano presso l’abitazione del disoccupato per dare corso ad una perquisizione domiciliare che si concludeva con esito positivo, dato il rinvenimento di oltre 200 grammi di marjuana. Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro e, alla luce di quanto sopra, il 59enne veniva denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.