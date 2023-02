Nerd Show: a Bologna si alza il sipario su un weekend a tutto divertimento

Dalle 10.00 di sabato 11 febbraio si alza il sipario su Nerd Show. Un evento unico, tra i più importanti in Italia nel suo genere per numero di ospiti e dimensioni, che assicura divertimento e tantissime sorprese ai visitatori. Come la più gustosa e assortita scatola di cioccolatini, citando la famosa battuta di Forrest Gump, Nerd Show offre l’opportunità di assaggiare tutti i gusti dei vari pianeti che fanno parte del mondo nerd: videogiochi, fumetti, cosplayer, fantascienza, sigle di cartoni animati, modellismo, mattoncini per le costruzioni, tecnologia di ieri e di oggi, serie televisive.

Oltre 35 mila metri quadrati – una superficie equivalente a circa 130 campi da tennis – da vivere da protagonisti e da percorrere in lungo e in largo, visitando la più grande artist alley italiana con oltre 120 autori, entrando in una enorme e fornitissima sala giochi, in cui convivono i videogiochi di ieri con i titoli più apprezzati di oggi, seguendo show dal vivo, concerti, concorsi tra cosplayer, competizioni di K Pop, musica popolare coreana, in cui gruppi provenienti da tutta Italia si sfidano presentando originali coreografie; per poi proseguire, senza soluzione di continuità, partecipando ai meet & greet con gli influencer più famosi del web, ammirando veri e propri capolavori costruiti con i famosi mattoncini, o andando alla ricerca del gadget più curioso o del fumetto introvabile.

Il programma di sabato. Già dalla prima giornata Nerd Show propone una ricchissima offerta di eventi con ospiti attesissimi a partire da Sio, eclettico e geniale fumettista e youtuber, che, tra l’altro, disegna e anima il personaggio Scottecs protagonista di cliccatissimi video su Youtube (il canale supera i 2milioni e 3mila iscritti) e di un fortunato magazine. Sio per l’intera giornata incontrerà i suoi fan presso lo spazio allestito dalla Casa Editrice Shockdom.

Per tutti gli amanti delle sigle di alcuni dei più famosi cartoni animati, imperdibile è il concerto, in programma dalle 17.00, di Giorgio Vanni, che, tra l’altro, ha realizzata la sigla italiana di Pokémon, Dragon Ball e Detective Conan. Da aggiungere una piccola curiosità: Giorgio Vanni nel 1992 si esibì con il suo gruppo Tomato a Sanremo con il brano di sua composizione “Sai cosa sento per te”.

Sempre sabato, dalle 15.00, saranno ufficializzati i nomi dei vincitori de “La Musa d’oro”, trofeo promosso da Voci Animate che celebra un’arte, quella del doppiaggio, che ha reso grande l’Italia nel mondo. Sarà un vero e proprio talk show presentato dal noto volto televisivo Giovanni Muciaccia con ospiti d’eccezione: tra loro Monica Ward, inconfondibile voce di Lisa nei Simpson, Carlo Valli, voce italiana di Robin Williams, Chiara Fabiano che, in Italia, ha contribuito al successo della serie televisiva Mercoledì ispirata alla famiglia Addams, dando la parola all’inquietante protagonista; Angelo Maggi, voce di alcuni dei personaggi più amati della televisione e del grande cinema come Bruce Willis, Tom Hanks e il Commissario Winchester ne i Simpson.

Alle 15.00, sul palco Alpha, si potranno poi ammirare i giochi di prestigio dello Youtuber Jack Nobile che vanta oltre 1milione e 300mila iscritti al suo canale.

Molto attesa anche la performance di Mark “The Hammer” Arata, musicista, polistrumentista, youtuber, creator e chitarrista di J-Ax, famoso su Youtube grazie alla serie “Come creare una canzone senza alcun talento” e tanti altri format apprezzatissimi. Sui nove palchi allestiti nelle varie aree sarà quindi un susseguirsi di sorprese e performance, tutto all’insegna del puro divertimento: tornei coi videogiochi del momento, sfilate di cosplayer, interviste a fumettisti di fama, coreografie di K Pop e persino incontri di wrestling.

Nerd Show 2023 significa anche aree dedicate tutte da scoprire

L’artist alley italiana più grande mai realizzata. Oltre 120 autori a disposizione di appassionati e curiosi, da ammirare mentre creano le loro opere e a cui chiedere consigli. Molti di loro, con ruoli primari, lavorano per le case editrici più prestigiose come Marvel Comics, DC Comics, Bao, Bonelli, Image, Zenescope, Shockdom, Bugs. Scegliere solo alcuni nomi è difficile, certamente brillano in modo straordinario le matite di Matteo Scalera, raffinato disegnatore della serie Black Science, Lee Bermejo, disegnatore di opere straordinarie come “Batman/Deathblow” e Gigi Cavenago, per anni copertinista di Dylan Dog.

Una sala giochi di 3.500 metri quadrati, tra passato e futuro dei videogames. Si tratta di uno degli spazi più amati dai visitatori. Per offrire a tutti la possibilità di immergersi nel futuro dei videogames o di fare un nostalgico salto nel passato l’area è articolata in tre sezioni. La Gamers Arena che ospita, in un padiglione di 3.500 metri quadrati densissimo di attrazioni di ogni tipo, decine di tornei e centinaia di setup free to play. Lo spazio Play Now! con 14 grandi schermi per le sessioni di gioco più entusiasmanti, a due o quattro giocatori, e sfidarsi in emozionanti partite. Infine, l’area Video Games History che ospita storia e preistoria dei giochi elettronici. Ben 3.000 metri quadrati dedicati ai videogiochi vintage con 200 postazioni retroconsole e home computer dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila, più di 150 cabinati arcade, tutto per rivivere l’atmosfera delle sale giochi di una volta.

Nerd Show anche quest’anno si prepara ad essere uno dei più importanti eventi, in Italia, dedicati alla cultura pop al tempo dei social, offrendo decine di opportunità di divertimento, davvero per tutti, di cui i visitatori, una volta entrati, potranno fruire gratuitamente.

Istruzioni per l’uso. La manifestazione si svolge sabato 11 e domenica 12 febbraio. In entrambi i giorni l’orario di apertura va dalle 10.00 alle 19.00. Ad ospitare l’evento sono i padiglioni 21, 28, 29 e 30 del polo fieristico di Bologna (autostrada A4, uscita Bologna Fiere, autobus 35 e 38 dalla stazione centrale ferroviaria). Biglietti giornalieri per gli adulti (acquisto online fino al 10 febbraio) 14 euro, gratis per i bambini fino a 6 anni e i disabili accompagnati. Dall’11 febbraio, acquisto online o alla cassa, 17 euro. Abbonamento valido per due ingressi acquistabile online fino al 10 febbraio a 25 euro e dall’11 febbraio a 28 euro. Info e prevendita su www.nerdshow.it. Ulteriori informazioni relative all’acquisto dei biglietti si possono ottenere scrivendo alla mail bolognafiere@vivaticket.com, oppure chiamando il numero di telefono 041 2719009 (lunedì – sabato / 8:30 – 19:30).