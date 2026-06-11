San Lazzaro, nuovo semaforo del Farneto sulla SP36 Val di Zena

Da qualche giorno è attivo e regolarmente funzionante il nuovo semaforo del Farneto sulla SP36 Val di Zena, in prossimità di via Jussi. L’impianto sostituisce quello danneggiato dall’alluvione dell’ottobre 2024 e chiude la fase temporanea di regolazione del traffico attivata nei mesi scorsi.

Il Comune di San Lazzaro, dopo il nulla osta della Città Metropolitana di Bologna, ha investito 126mila euro per realizzare un sistema più moderno, sicuro e funzionale rispetto al precedente. L’intervento non si è limitato al semplice ripristino dell’impianto esistente: il progetto è stato aggiornato anche alla luce delle richieste avanzate da cittadini e residenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza complessiva dell’area. Una novità, infatti, è la realizzazione anche di un attraversamento pedonale regolato proprio dal semaforo, pensato per rendere più sicuro il passaggio lungo una strada molto frequentata da automobilisti, residenti, pedoni e ciclisti.

“L’accensione del nuovo semaforo è un segnale importante per il Farneto – dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Melega –. Dopo il danneggiamento causato dall’alluvione abbiamo scelto di non limitarci a ricostruire ciò che c’era prima, ma di cogliere l’occasione per realizzare un impianto più evoluto e più sicuro. Abbiamo ascoltato le segnalazioni e le richieste dei cittadini, integrando il progetto con soluzioni che migliorano la vivibilità e la sicurezza di questo tratto della Val di Zena. È un intervento atteso che restituisce al Farneto un presidio stabile di sicurezza stradale. Il nuovo attraversamento pedonale regolato dal semaforo rappresenta un miglioramento concreto per chi abita nella zona, per chi si sposta a piedi, per gli automobilisti e per i tanti ciclisti che percorrono una delle strade più belle e utilizzate del nostro territorio”.