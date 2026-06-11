Sette giorni di sospensione dell’attività per un pubblico esercizio in zona Bolognina

Il Questore della Provincia di Bologna ha emesso un decreto di sospensione delle autorizzazioni per la durata di sette giorni nei confronti di un pubblico esercizio situato in via Tibaldi, a seguito di un’attività di controllo coordinata dalle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., si è reso necessario in quanto l’attività è risultata essere un luogo potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalle verifiche effettuate è emersa la costante frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati o gravati da numerosi precedenti di polizia.

In particolare, nel corso dei controlli sono stati documentati diversi episodi critici, tra cui il rinvenimento di sostanze stupefacenti in possesso di avventori all’interno del bar, il sequestro di una bomboletta spray non a norma e il verificarsi di liti violente tra i clienti. Nonostante le memorie difensive depositate dal titolare, le autorità hanno stabilito che i fatti riscontrati rientrano nella sfera di controllo del titolare, il quale ha l’onere di cooperare attivamente per prevenire turbative e fonti di pericolo.

Il locale, che era già stato oggetto di un analogo provvedimento nel 2023, dovrà restare chiuso per sette giorni a partire dalla data di notifica.