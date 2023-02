Appuntamenti con la lettura al BLA di Fiorano Modenese

Nuovo anno e nuovi appuntamenti con la lettura alla Biblioteca ‘Paolo Monelli, presso il BLA di Fiorano Modenese.

Sabato 11 febbraio, alle ore 11.00 tornano le letture per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni con i volontari dell’associazione Librarsi, letture che proseguono venerdì 17 febbraio alle ore 17.00 e sabato 25 febbraio alle ore 11.00.

Lunedì 13 febbraio, alle ore 21.00, si riunisce il gruppo di lettura della biblioteca comunale, guidato dall’esperta di libri Alice Torreggiani. Si parlerà romanzo “La porta” di Magda Szabó, non è necessario avere già letto il libro per partecipare.

Due donne, due vite diverse che si scontrano: “La porta” è il romanzo che ha rivelato la più grande scrittrice ungherese contemporanea, Magda Szabó. Una padrona di casa e la donna che la aiuta nelle faccende domestiche tra le mura di una casa circondata dal mistero, con quella porta che nessuno può varcare.

Gli appuntamenti del gruppo di lettura sono sostenuti dal Comune di Fiorano Modenese e si tengono al BLA, la biblioteca, ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese.

L’iniziativa raccoglie una comunità di persone attorno ai libri, oggetti e luoghi di incontro e dialogo. Tanti gli spunti, tra suggerimenti di lettura, esperienze a confronto e ascolto di punti di vista diversi fra loro: non è necessario aver già partecipato ad un gruppo di lettura oppure sapere come funziona, l’ingrediente fondamentale può essere la passione per la letteratura oppure la curiosità verso un’esperienza nuova.

Gli appuntamenti vengono condotti da Alice Torreggiani, un’esperta di libri e strategie per conoscersi e conoscere attraverso la lettura.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it).

L’ingresso a tutte le iniziative è libero e gratuito.