Incendio presso la Longagnani Ecologia a Baggiovara

Questa mattina intorno alle 6 si è sviluppato un incendio nell’azienda Longagnani Ecologia (trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti) in via Giardini a Baggiovara: l’incendio è scaturito dal reparto rifiuti speciali prevalentemente di natura plastica.

Sul posto una quindicina di Vigili del fuoco con 7 mezzi, la Polizia di Stato e i tecnici di Arpae, sulla base delle loro indicazioni la Polizia locale sta avvertendo la popolazione di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Non si segnalano al momento feriti.

È stata chiusa al traffico la via Giardini nel tratto rotatoria ospedale e complanare Einaudi.

L’incendio è stato delimitato ma saranno necessarie varie ore di lavoro per giungere al suo completo spegnimento.