Al Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento dedicati allo “Sport e ambiti del Diritto”

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, in collaborazione con i suoi centri il C.R.I.D. – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità ed il C.D.E. Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea, organizza i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO dedicati allo “Sport e ambiti del Diritto” con l’Istituto Sportivo Fermi di Carpi.

L’iniziativa, coordinata dalla prof.ssa Maria Cristina Santini di Unimore, vedrà coinvolti 27 studenti delle classi 3^ 4^ 5^ della scuola superiore carpigiana al Dipartimento di Giurisprudenza.

I sei appuntamenti si snoderanno tra diversi temi quali “Il lavoro sportivo”, “Lo sfruttamento dell’immagine di un’atleta: il contratto di endorsement”, “L’arbitrato sportivo”, “Lo sport e l’Unione europea: dal caso Bosman al Trattato di Lisbona”, “Tutela della salute”, “Doping e tumori”, “Indicazioni per migliorare le abilità comunicative”.

Il ciclo di lezioni, che inizierà giovedì 9 febbraio presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sarà aperto dai saluti della Delegata allo Sport di Unimore prof.ssa Isabella Morlini e dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. Carmelo Elio Tavilla, per poi proseguire con il primo appuntamento curato dal prof. Alberto Tampieri che si concentrerà su “Il lavoro sportivo”.

“Mi congratulo con il Dipartimento di Giurisprudenza che con questo progetto si propone di valorizzare le potenzialità dello sport come strumento efficace di formazione, afferma la Delegata allo Sport di Unimore prof.ssa Isabella Morlini – ritenendo che le giovani generazioni, a cui l’iniziativa è indirizzata, costituiscano una risorsa preziosa e vitale per progettare il futuro. La particolare attenzione che la nostra Università riserva al tema dello sport è strettamente connessa alla qualifica dello sport e dell’istruzione come diritti umani fondamentali e al riconoscimento del forte legame esistente tra sport, sviluppo di competenze trasversali, promozione di valori quali la lealtà, la correttezza, il rispetto reciproco, ma anche la tolleranza, la solidarietà e l’inclusione sociale. Questa iniziativa rappresenta un traguardo importante all’interno della progettualità di Unimore in ambito sportivo e sicuramente un incentivo a proseguire in questa linea di intervento”.

“Sport e salute sono due temi di estremo interesse per il mondo dei giuristi: lo sport esprime l’esigenza di porre la competizione sotto i valori del rispetto reciproco e della lealtà; la salute, intimamente legata con la pratica sportiva, si pone come diritto universale alla piena realizzazione di sé. Il Dipartimento di Giurisprudenza – afferma il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. Carmelo Elio Tavilla – è fiero di questa iniziativa ed è lieto di poter incontrare i ragazzi delle scuole superiori per sollecitarli a riflettere su questi temi con l’aiuto di docenti e professionisti”.