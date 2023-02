‘Abbiamo un cuore in Comune’: Formigine tra i cinque progetti vincitori

Il Comune di Formigine tra i cinque vincitori di Abbiamo un cuore in Comune 2022 – Crowdfunding Edition; il progetto lanciato da Emil Banca attraverso la piattaforma Idea Ginger per promuovere la raccolta fondi come strumento per supportare una cultura volta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile e responsabile, fondata sulla condivisione e sulla comunità.

Grazie a questo risultato, Emil Banca erogherà al Comune un contributo di 500 euro che andranno a sommarsi a quelli raccolti durante la campagna di raccolta fondi che sul territorio ha interessato la riqualificazione del parco della Bertola, con l’obiettivo di acquistare un nuovo gioco. Un progetto a cui il Comune di Formigine ha aderito in collaborazione con le due associazioni che più vivono la località della Bertola, Le Palafitte 2.0 e Flik Flak Asd, e che ha contato sulle donazioni di tanti che hanno deciso di contribuire per regalare ai bambini un parco più bello.

“La modalità del crowdfunding – afferma l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi – esemplifica perfettamente l’espressione L’unione fa la forza. L’obiettivo, prefissato a 5mila euro, non solo è stato raggiunto, ma addirittura superato, fino a toccare i 5.550 euro raccolti. Grazie a questi ulteriori 500 euro concessi da Emil Banca, siamo pronti a dare un volto nuovo all’area verde per la felicità dei più piccoli. Grazie di cuore a Le Palafitte 2.0 e a Flik Flak Asd per il lavoro quotidiano e a tutti coloro che hanno donato unendosi a noi in questo bel progetto”.

L’acquisto e l’installazione del gioco, in programma quest’anno, porteranno con sé un momento inaugurale e la consegna di simpatiche ricompense a tutti i donatori.