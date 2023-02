Sisma 2012, UCMAN: convegno alla Camera dei Deputati sulla valorizzazione del patrimonio culturale

Venerdì 3 febbraio una delegazione guidata dal Presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari e composta da alcuni sindaci della Bassa modenese sarà a Roma, alla Camera dei Deputati, per rappresentare ai Parlamentari l’urgenza del territorio colpito dal Sisma del 2012 di poter condividere e favorire il percorso di recupero e restauro dei Beni Culturali presenti nel cratere e danneggiati dal terremoto di dieci anni fa. Saranno a Roma anche Marco Poletti, Presidente del Gruppo Studi Bassa Modenese, Francesco Vincenzi, Presidente del Consorzio di Bonifica Burana, Antonio Petralia AD Eurosets.

Nel corso dei lavori interverranno Cristina Ambrosini (Regione Emilia Romagna), Enrico Cocchi (Agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012), Ambrogio Keoma (Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Bologna, Modena e Reggio Emilia). Sono previsti i contributi su specifici argomenti da parte di Massimiliano Righini, Francesca Foroni, Davide Calanca, Giovanni Maccioni, Claudio Marco Poletti, Letizia Budri, Michele Goldoni.

Nella sala Matteotti di Palazzo Theodoli, presso la Camera dei Deputati, la delegazione incontrerà l’Onorevole Andrea De Maria e i deputati dell’Emilia Romagna per sottoporre ai Parlamentari la questione dei Beni Culturali danneggiati dal Sisma del maggio 2012, che ancora non sono stati ricostruiti e restituiti alla comunità.