Sciroppo di teatro a Maranello e Mirandola con “Secondo Pinocchio”

Sabato 4 febbraio all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (ore 16) e domenica 5 febbraio all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (ore 16:30) l’appuntamento è con “Secondo Pinocchio” di Compagnia Burambò. Uno spettacolo di burattini, pupazzi e attori di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, vincitore di ben due importati premi: Premio Eolo 2012 come miglior spettacolo di teatro di figura e Premio Festebà 2012.

In questa versione si è scelto di raccontare le vicende più salienti tra le innumerevoli del romanzo originale, e fin dall’inizio dello spettacolo la finzione è scenicamente dichiarata: è il protagonista stesso della storia, Pinocchio, a raccontare al giovane pubblico le sue disavventure.

Quest’ultimo, per andare incontro al babbo, affronterà il mare in tempesta scampando alle fauci del pescecane; approderà naufrago sull’isola delle api industriose, dove incontrerà il suo doppio, con il quale parlerà in segreto, come davanti allo specchio. Grazie all’alternarsi di animazione e racconto, rivivranno le emozioni e i sentimenti di questa storia immortale, tra paradosso, ilarità, avventura e commozione.

Al finale è riservata la sorpresa di scoprire come accade che Pinocchio diventa bambino in carne e ossa, tra lo stupore dei piccoli spettatori.

Spettacolo adatto per un pubblico a partire dai 4 anni di età.

Info e biglietti

Auditorium Ferrari via Nazionale 78 – Maranello tel. 0536 943010 – auditoriumferrari@gmail.com – Biglietti: intero € 6 – Ridotto fino a 11 anni € 5 – Biglietto unico voucher Sciroppo di teatro € 2 – online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it

Auditorium Montalcini via 29 Maggio, 4 – 41037 Mirandola – Biglietti: adulto € 6 – Bambino € 4 – Biglietto unico voucher Sciroppo di teatro € 2 – La prenotazione potrà avvenire tramite messaggio WhatsApp al numero 333/2455605, tramite email a mirandola@ater.emr.it e telefonando al numero 0535/22455.