Nuove audioguide al Museo Civico di Castelfranco Emilia

Il Museo Civico Archeologico A. C. Simonini di Castelfranco Emilia, dopo la riorganizzazione dell’esposizione a Palazzo Piella, si è dotato di un nuovo strumento per rendere più coinvolgente l’esperienza di visita: sono, infatti, arrivate le nuove audio guide che raccontano, in italiano e in lingua inglese, la collezione archeologica conservata nel museo.

L’acquisto dei venticinque dispositivi è finanziato grazie al contributo regionale per il Piano Museale 2022, per i musei accreditati.

“Obiettivo condiviso con la pianificazione regionale è aumentare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, attraverso il coinvolgimento della comunità e delle scuole” commenta l’Assessore alla Cultura, Leonardo Pastore “per questo, stiamo investendo per migliorare la fruizione del museo, sia attraverso lo sviluppo di sistemi innovativi per i visitatori, sia rispetto ai canali comunicativi e informativi, con il nuovo sito e i profili social. il Museo Simonini trova così una nuova dimensione sociale e culturale, ampliata dai contenuti digitali e comunicativi, per coinvolgere e includere la comunità attorno all’identità storica di Castelfranco Emilia”.

L’uso delle audioguide è gratuito e consente una visita articolata in due parti: si inizia con il racconto della storia del museo, nell’ambiente immersivo della sala centrale, per poi iniziare la scoperta della collezione, con la descrizione delle vetrine espositive che consente al visitatore di ripercorrere l’intera evoluzione delle vicende legate al popolamento del territorio di Castelfranco Emilia e migliorare l’attenzione sui reperti esposti.

Il Museo garantisce un servizio di apertura e visita nei fine settimana, sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00. Durante la settimana, il museo è aperto nelle mattine di martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Il mercoledì mattina è, invece dedicato alle visite didattiche delle scuole: infatti, in seguito al rinnovamento del museo nel 2021, le attività didattiche hanno assunto un ruolo centrale nel coinvolgimento della comunità.