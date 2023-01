Campegine: coppia di fidanzati rapinata al distributore

Poco dopo le 22,30 di ieri 27 gennaio 2023 i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalle vittime, sono intervenuti in Via Walter Tobagi della frazione Caprara di Campegine dove poco prima era stata perpetrata una rapina all’interno del distributore di benzina ai danni di una coppia di fidanzatini.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno accertato che poco prima, mentre i due fidanzati si trovavano nella stazione di servizio intenti a fare benzina sono stati avvicinati da due malviventi che, sotto la minaccia del coltello, si sono fatti consegnare 100 euro e le chiavi dell’autovettura a bordo della quale sono fuggiti. Quindi l’allarme ai Carabinieri che hanno immediatamente avviato le ricerche dei rapinatori. Questa mattina a Campegine, nel corso delle ininterrotte ricerche, è stata rinvenuta l’autovettura restituita poi al derubato. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Castelnovo Sotto, coordinati dalla Procura reggiana, diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci, della in ordine al reato di rapina.