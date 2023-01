A partire da quest’anno Unimore entra a far parte della competizione CyberChallenge promossa ed organizzata dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity di cui l’Università di Modena e Reggio Emilia fa parte. L’Ateneo modenese reggiano formerà i giovani talenti degli ultimi anni delle scuole superiori e dei primi anni dell’Università nell’ambito della Sicurezza Informatica.

“L’aumento vertiginoso degli attacchi informatici alle infrastrutture del nostro paese ha reso necessaria e non procrastinabile l’adozione di una cultura della sicurezza informatica. In tale contesto, la CyberChallenge – afferma il dott. Mauro Andreolini del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche – FIM di Unimore – rappresenta una opportunità unica, rivolta ai giovani studenti, di imparare i principi scientifici, tecnici ed etici della cybersecurity operando su sistemi realistici. Le esercitazioni consentono agli studenti di anticipare le mosse criminali avverse, oltre che contribuire fattivamente al miglioramento della sicurezza cibernetica sin dalle fasi di progettazione dei sistemi, affinché il futuro digitale possa costituire una solida base di sviluppo per l’intera società civile.”

Gli studenti interessati possono iscriversi gratuitamente entro giovedì 2 febbraio 2023 e partecipare così alla settima edizione del programma CyberChallenge.IT.

Gli iscritti dovranno poi sostenere un test selettivo per poter frequentare il programma di formazione cyberdefender che si compone di 12 settimane di training sugli ambiti della crittografia, sicurezza hardware, sicurezza network, sicurezza software e sicurezza web.

La partecipazione al programma di addestramento del Cyberchallenge è riconosciuta come progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per gli studenti delle scuole superiori o come CFU (Crediti Formativi Universitari) per gli studenti universitari.

A maggio 2023 si svolgerà la gara locale attraverso la quale ogni sede sceglierà i 6 partecipanti che prenderanno parte alla Gara nazionale che si terrà a giugno al Campus di formazione ONU ITCILO a Torino. Dalla selezione nazionale i migliori partecipanti che ne usciranno potranno concorrere per entrare a far parte di TeamItaly : la Nazionale Italiana di Cyberdefender che rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali. In Europa la competizione tra i paesi si terrà a ottobre in Norvegia, nella città di Hamar.

Per tutte le informazioni consultare il sito https://cyberchallenge.it/